Romică Țociu și Adriana Trandafir se transformă în The Blues Brothers - Everybody Needs Somebody to Love, la Te cunosc de undeva!

Sambata, 03 Octombrie 2020, 10:18 Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2020, 20:07

În a patra ediție a sezonului XV de la "Te cunosc de undeva!", Romică Țociu și Adriana Trandafir se transformă în The Blues Brothers și cântă piesa "Everybody Needs Somebody to Love".