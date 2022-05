Te cunosc de undeva Sezonul 17, 14 mai 2022. Ana și Monica Odagiu s-au transformat în T.A.T.U. - All the things she said

Ediția din data de 14 mai 2022 a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 17. Ana și Monica Odagiu s-au transformat în T.A.T.U. și au cântat piesa "All the things she said". Într-un decor spectaculos, surorile Odagiu au reușit să recreeze atmosfera pe care artistele o făceau în urmă cu două decenii.

Sambata, 14.05.2022, 10:21