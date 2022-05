Te cunosc de undeva Sezonul 17, 7 mai 2022. Jurizare Ana și Monica Odagiu (partea 2)

Ediția din data de 3 mai 2022 a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 17. Ana și Monica Odagiu, cele două artiste, s-au transformat in Robbie Williams. Cele doua concurente au cantat piesa "Let Me Entertain Yo". Jurații Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Andreea Bălan și Cristi Iacob își spun părerea despre interpretarea lor.

Sambata, 07.05.2022, 11:05