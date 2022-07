Te cunosc de undeva Sezonul 17, 9 iulie 2022. Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat în Meat Loaf & Patti Russo - Anything For Love

În a zecea ediție, din dată de 9 iulie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 17, Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat în Meat Loaf & Patti Russo și au cântat piesa "Anything For Love". Cuplul a reușit să pună în scenă ceea ce puțini reușesc să facă, într-un timp scurt. Au reușit să întreacă orice așteptare și să îi cuprindă pe toți în povestea de dragoste care s-a desfășurat sub ochii tuturor.

Sambata, 09.07.2022, 13:19