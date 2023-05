Te cunosc de undeva Sezonul 19, 13 mai 2023. Radu Țibulcă și CRBL - jurizare

În episodul 7, din data de 13 mai 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Radu Țibulcă și CRBL s-au transformat în Robbie Williams și Olly Murs - "I Wanna Be Like You". Cum au reacționat jurații.

Sambata, 13.05.2023, 22:44