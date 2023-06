Te cunosc de undeva Sezonul 19, 19 iunie 2023. Adda și Radu Bucălae - jurizare

În episodul 11, din data de 19 iunie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Adda și Radu Bucălae s-au transformat în Queen - "Another one bites the dust". Cum au reacționat jurații.

Sambata, 10.06.2023, 22:35