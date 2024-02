Te cunosc de undeva Sezonul 20, 24 februarie 2024. Liviu Teodorescu și JO - jurizare

În episodul 2, din data de 24 februarie 2024 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, Liviu Teodorescu și JO s-au transformat în Shah Rukh Khan și au interpretat piesa "I am the best". Iată care au fost comentariile juraților!

Sambata, 24.02.2024, 21:40