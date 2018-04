Izabela Simion scoate toate armele pentru a-și păstra scaunul la ”The Four – Cei 4”: improvizație, jazz și actorie   

Izabela Simion nu i-a lăsat timp lui Lu-Chan să se acomodeze cu scaunul său de la ”The Four – Cei 4” și l-a scos din competiție după doar o ediție. Sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1, este însă rândul ei să arate că poate nu doar să obțină scaunul, ci să îl și păstreze.

Crescută într-o familie de muzicieni, Izabela Simion cântă de la 14 ani, a făcut backing vocals pentru artiști precum Horia Brenciu sau Lidia Buble și a făcut parte din grupa lui Carla’s Dreams la X Factor. ”Îi spun Izabelei <roboțelul>, pentru că nu greșește niciodată”, le-a spus juratul colegilor săi, iar aceasta nu i-a înșelat așteptările și a obținut cele patru voturi ale juraților. ”Ar fi urât să pierdem o prezență precum Lu-Chan și ar fi inadmisibil să dai NU unei interpretări ca a Izabelei. Orice ați vota, este greșit! Mă bucur să vă pasez responsabilitatea”, a spus Carla’s Dreams la finalul duelului, adresându-se publicului. Izabela a fost însă cea care a reușit să obțină mai multe voturi din partea publicului, la o mică diferență față de Lu-Chan, astfel că a ocupat un loc între Cei 4, alături de Dragoș Udilă, Alexandra Crișan și Anastasia Sandu. Acesta este însă rezultatul unei munci de o viață.

”Am știut că vreau să fac muzică de la început. Mama îmi spunea că, bebeluș fiind, îi țineam serenade în fiecare noapte. Apoi, crescând, niciodată nu era nevoie că cineva să mă roage să zic o poezie sau să cânt, pentru că preluam oricum inițiativa și trebuia să fiu ascultată fără drept de apel! Îmi amintesc din copilărie drumurile pe care le făceam cu trenul către bunici și de repertoriul vast pe care nu îl epuizam niciodată până la destinație. Întotdeauna susțineam recitaluri în tren alături de fratele meu și eram răsplătiți cu încurajări din partea celorlalți călători”, își amintește Izabela, care a avut mereu susținerea familiei sale pentru a-și începe cariera în acest domeniu, mai ales că muzica are tradiție în familia Simion.

”Am început în urmă cu aproape 18 ani, când m-am înscris la Liceul de Arte Balașa Doamna din Târgoviște, orașul în care m-am născut. Acolo am studiat 8 ani pianul, după care au urmat 8 ani de canto clasic. Acum șase ani am ales Universitatea Națională de Muzică din București, secția jazz, unde mi-am dat și licența, în prezent fiind studentă în ultimul an la master, la aceeași secție. Am colaborat cu mai multe trupe, soliști, iar în prezent cânt într-o trupă alături de familia mea și sunt și membră în grupul vocal <The Twisters>, împreună cu încă patru fete minunate”, povestește Izabela, care recent a câștigat premiul pentru cel mai bun solist vocal obținut la ”Festivalul Internațional de Jazz Johnny Răducanu” și, în prezent, joacă în musicalul ”Jazzy Tarot” la Teatrul Dramaturgilor Români din București.

Deși afișează mereu o fire extrem de optimistă, Izabela nu a fost scutită de experiențe care au ajutat-o să devină mai puternică și să învețe să nu se abată din drumul său indiferent de obstacole. ”Sunt o persoană foarte optimistă, iar asta mă face să văd mereu în perspectivă, indiferent de cât de greu mi-ar fi într-un anumit moment. Cred că viața e alcătuită din stări și cred că e normal să alterneze momentele bune cu cele mai puțin bune. Dacă ar fi totuși să aleg un moment în care mi-a fost destul de greu, m-aș raporta la un fapt recent, un accident de mașină pe care l-am avut acum jumătate de an, când am realizat cât de mult iubesc viața. A fost un refresh pentru minte și suflet! Am vrut să fiu la <The Four- Cei 4> pentru că am știut că vor veni concurenți faini, oameni care deja și-au dovedit și confirmat talentul, pentru că știam că nu s-ar fi pus accent pe cât de fericită sau nefercită îmi e viața, ci pe ce am eu de oferit din punct de vedere muzical”, a mai spus Izabela care sâmbătă va intra din nou în lupta ”The Four – Cei 4”, de această dată pentru a-și apăra scaunul ocupat deja.

Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă și sâmbătă, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

