”The Four - Cei 4”, marea finală! Ce se întâmplă în aceste momente în culisele show-ului 

”The Four - Cei 4”, cel mai nou show de la Antena 1, a ajuns la final. În această seară, cei patru jurați, dar și fani din toate colțurile țării vor afla câștigătorul.

Așadar, în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1, se va da lupta finală pentru premiul în valoare de 30.000 de euro. Cu puțin timp înainte de show, pregătirile sunt în toi, după cum puteți vedea în imaginile de mai jos.

Rămâneți aproape. Au mai rămas doar câteva ore până când vom afla care este marele câștigător, așa că fiți cu ochii pe Antena 1.

În această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Crișan și Marcel Roșca intră în lupta finală la ”The Four – Cei 4”. De această dată, Cei 4 trebuie să le țină piept, mai întâi, celor doi foști concurenți pe care voturile publicului i-au ajutat să revină în marea finală. După cele două dueluri, cei patru rămași se vor lupta între ei, pentru marele premiu ”The Four – Cei 4”!



