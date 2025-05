Interviu cu Claudiu Gherguț, câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 15. Cum explică alegerea concurenților pentru echipa din finală

Claudiu Gherguț i-a cucerit pe jurați cu preparatele sale. Încă de la audiții s-a dovedit a fi un cuțit de aur veritabil. Ce spune despre controversele iscate în finală.

Claudiu Gherguț este câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite. Atitudinea sa, povestea de viață, măiestria în bucătărie, imaginația și curajul de care a dat dovadă i-au adus marele premiu și un stagiu de invidiat la Retroscena, restaurantul cu stea Michelin deținut de Chef Richard Abou Zaki.

Claudiu Gherguț vorbește despre emoțiile din finală, prieteniile legate pe parcursul emisiunii Chefi la cuțite și planurile sale de viitor

Show-ul culinar Chefi la cuțite, sezonul 15, a fost un moment de cotitură în viața concurenților. Fiecare a trăit experiența la maximum, iar cel mai bun a învins.

Claudiu Gherguț a dezvăluit ce înseamnă pentru el câștigarea sezonului 15 Chefi la cuțite.

Ce reprezintă trofeul Chefi la cuțite sezonul 15 pentru Claudiu Gherguț

„Premiul acesta înseamnă foarte mult: tot ce am făcut până acum, toată munca, toate sacrificiile pe care le-am făcut până acum”, mărturisește Claudiu Gherguț.

„Sunt multe chestii pe care le-am pierdut în viață, de la prieteni, la zilele de naștere, sărbători, zile pur și simplu nedormite și uite că acum se dovedește că a meritat”, adaugă el.

Echipa pe care și-a format-o pentru finală a fost una câștigătoare, dar și controversată. A dat peste cap planurile tuturor și nimeni nu se gândea că va face alegerile în acest mod.

Cum explică formarea echipei din finala Chefi la cuțite, sezonul 15

„Am fost foarte criticat atunci când am făcut alegerile, dar simt nevoia de a zice că așa am simțit eu în momentul acela”, răspunde sincer Claudiu. „M-a adus la finală și la scopul pe care îl aveam, adică să câștig. Deci înseamnă că am făcut alegerile bune.”

De asemenea, Claudiu ține să menționeze faptul că a simțit încă de la început că echipa sa este într-o oarecare măsură incompletă, dorindu-și foarte mult să-l aibă alături în finală pe Adrian Doroftei.

„Unicul lucru pe care vreau să-l precizez este că în echipa aceea mai lipsea o persoană. Era Adrian Doroftei, la care țineam chiar foarte mult și știe și el că alegerea acolo a fost grea. Sper s-o fi înțeles”, este mesajul lui Claudiu pentru Adrian, alături de care a muncit pe parcursul show-ului culinar.

„Chiar îmi pare rău că n-am putut să-l aleg”, mai precizează câștigătorul Chefi la cuțite, sezonuș 15.

Claudiu Gherguț a pus un pariu cu prietenii săi că se va tunde dacă va câștiga finala Chefi la cuțite, sezonul 15.

Claudiu Gherguț a respectat pariul pus cu prietenii săi

„Da! Azi dimineață am fost la prima oră și m-am tuns. Nu se vede, știu”, răspunde cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia. „Pariul e respectat.”

Chefi la cuțite este un show plin de adrenalină, tensiune, muncă, dar și prietenie.

De cine s-a apropiat cel mai mult Claudiu în parcursul de la Chefi la cuțite, sezonul 15

„Am trăit foarte mult și foarte intens totul împreună cu Adrian. M-am împrietenit foarte mult cu el și cu Andy, cel mai mult. Ei doi au fost acolo întotdeauna și cred că se și vede acum după show. Cu Andy am rămas foarte buni prieteni!

Dar și cu ceilalți. Nu pot să zic că nu. Sunt foarte multe persoane”, răspunde Claudiu.

Legăturile formate pe platourile de filmare ale show-ului culinar au devenit puternice și se dezvoltă încă foarte frumos. Claudiu mărturisește că se vede lucrând alături de foștii colegi și chiar are în plan să facă asta.

„Aș putea să lucrez cu Andy, adică avem proiecte acum care încep încet-încet să meargă, deci o să facem câte ceva cu el”, a dezvăluit câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 15. „Dar nu exclud și faptul că ne putem alătura și lui Dragoș, și lui Bogdan ca să facem evenimente împreună, mai ales că foarte multă lume ne întreabă de finală și de meniul de finală.”

Câștigătorul Chefi la cuțite a primit un trofeu, un premiu de 30.000 de euro și un stagiu la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin deținut de Chef Richard Abou Zaki.

Ce spune Claudiu Gherguț despre experiența la Retroscena alături de Chef Richard Abou Zaki

„Nu am făcut încă stagiul la Retroscena, dar urmează să-l fac în viitorul apropiat”, a mărturisit el. „Aștept cu nerăbdare să ajung în Italia și să văd cum va fi.”

Claudiu are și un mesaj pentru susținătorii săi.

Ce le-a transmis câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 15, celor care l-au susținut pe toată durata show-ului

„Unicul lucru pe care pot să-l zic este: <<Mulțumesc mult, m-ați susținut de la bun început. De când am luat cele patru cuțite de aur a fost o mulțime de oameni care mi-a scris și acum încă, după tot ce s-a întâmplat în finală, mi s-a blocat telefonul la câte mesaje am primit. Deci, mulțumesc mult! Mulțumesc din suflet tuturor!>>” a fost mesajul pe care a dorit să-l transmită tuturor telespectatorilor care l-au susținut.

Experiența Chefi la cuțite sezonul 15 a ajuns la final, însă intensitatea, prieteniile, tot ceea ce a învățat pe parcursul show-ului culinar va rămâne alături de Claudiu pentru o viață întreagă.