A fost la un pas de marele premiu X Factor și nu renunță! Marcel Roșca a revenit la "The Four", iar Carla's i-a dat votul, dinainte să cânte: "Ce mi-a plăcuuuuut!!!"

"Nu am mai auzit un bărbat să cânte cu atâta uşurinţă. Nu a făcut niciun efort, este cel mai important lucrur pe care trebuie să îl observi la acest băiat". Și dacă o spune Cheloo înseamnă ceva. Marcel chiar a rupt scena în două cu piesa lui Bruno Mars.

"La X Factor a fost greu pentru mine. Am simţit o presiune. Sunt autocritic şi cred că sunt cel mai dur critic al meu. Niciodată nu mi-a plăcut cum am evoluat cu 10 secunde în urmă.Intdeauna ştiu că dacă aş cânta aceeaşi piesă iar, aş canta-o mult mai bine. Vreau să câştig acest show şi că merit un loc", spune concurentul.

Dar să fi fost pe placul tuturor juraţilor, de această dată?

