A venit hotărât să-i cucerească pe jurații de la ”The Four”, dar s-a grăbit! Ionuț Bădulescu nu l-a dat gata pe Cheloo: ”Nu-mi place vocea ta. Te chinui prea mult!”

Primul challenger al serii a fost nimeni altul decât Ionuț Bădulescu, care se mândrește cu o experiență vastă în muzică. Cântă de la zece ani, a avut ocazia să interpreteze alături de Andreea Bocelli, iar de curând a fost la Eurovision, însă nu s-a calificat în finală. Chiar și așa, însă, el e fericit pentru că va juca într-un musical. Acum, însă, a venit la ”The Four”, hotărât să-i cucerească pe jurați.

”Nu mi-e frică de cineva, dar cred că aș merge pe UDDi sau Ruxandra.”, a spus Ionuț, care a cântat ”Mamma know best”, de la Jessie J.

”De unde a venit vocea asta?”, s-a întrebat Antonia, semn că a fost cucerită de Ionuț, primul challenger al serii, care a continuat: ”Ai fost așa, o explozie, dar cam obositor.”, a mai spus ea.

”De multe ori, vorba românilor, less is more. Mai puțin e mai mult. Mi-a plăcut finalul finalului.”, a spus Feli.

Cheloo, însă, n-a fost cucerit de piesa interpretată de Ionuț: ”Mie nu-mi place vocea ta. Iar senzația generală pe care am avut-o e de personaj de desene care încearcă cu orice preț să placă. ”, a spus Cheloo.

