Al doilea duel al serii, o surpriză uriașă pentru toți! Maria a cântat dumnezeiește și a învins-o pe Francesca

Maria Cojocaru a reușit să-i impresioneze pe jurații „The Four-Cei 4”, așa că a primit șansa să aleagă cu cine vrea să intre la duel!

Plină de curaj, dar și încrezătoare în forțele sale artistice, concurenta a ales-o pe Francesca Ilie! Ce seară memorabilă! După ce Uddi și-a pierdut locul de pe scaun, acum parcă nici Francesca nu se mai simte atât de în siguranță! Totuși, și-a pus norocul în piesa „At Last” a Ettei James!

Ca să demonstreze că merită din plin un loc printre „Cei 4”, Maria a ales piesa „Come Undone” a lui Robbie Williams.

Un asemenea show nu vezi în fiecare zi! Dar numai cea mai bună voce poate să câștige, iar votul a fost cât se poate de clar: Maria a învins-o pe Francesca!

