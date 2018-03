ALEX FLOREA. ”Nu vreau să fiu unul care apare, apoi dispare!” Cheloo: ”Îți garantez că sunt cel mai mare dușman al tău!”

Alex Florea a ajuns sus la ”X Factor”, a ajuns sus la ”Eurovision”. Dar oamenii din jur au încercat să-l schimbe, ori el nu asta vrea. ”Ajunsesem să nu mai doresc să cânt, voiam să fiu liber, să fiu eu!”, spune. Crede că ”The Four - Cei 4” e locul în care se poate ”desfășura” cu adevărat. Cheloo e franc: ”Dacă ai ceva de arătat, acum este momentul, dacă nu, îți garantez că voi fi cel mai mare dușman al tău!”

”De fiecare dată am ajuns aproape sus, dar rezultatele au fost în defavoarea mea”, își începe prezentarea Alex Florea. ”Nu vreau să fiu unul care apare, apoi dispare”, continuă. Știe doar că vrea să facă muzică, dar, în același timp, își dorește să rămână neschimbat. ”Au fost momente când am zis că e cazul să mă las, când nu mai doream să cânt, pentru că cei din jur voiau să mă transforme”.



Cheloo, juratul care-l cunoaște pe Alex de ceva vreme, e direct, n-are timp de pierdut. ”Dacă ai ceva de arătat, acum este momentul. Dacă nu, îți garantez că voi deveni cel mai mare dușman al tău!”

Alex merge pe mâna lui Bill Withers și al său ”Ain't no sunshine” și se pare că a făcut alegerea bună. ”Stai, că am mai văzut azi trei de DA, da?”, spun jurații.

Finalmente, Florea obșine dreptul de a se duela cu...Angelo!

