Angelo, încă un rapper desființat. Ghicește cineva de cine? "Ceea ce faci tu este banal"

Rapper, piesă proprie, mesaj care se vrea puternic, instrumental, cităm, "submediocru". El este Angelo, a venit, a cânta, și-a arogat câteva critici, în special, așa cum era de așteptat, din partea lui Cheloo: "Ceea ce faci tu este mediocru din punctul meu de vedere". A zis-o!

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!