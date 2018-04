Cheloo, declaraţie ineditã la iUmor: „Am o legãtură cu Papa”. La asta nu te așteptai!

Comedia atinge cote alarmante cu cel de-al cincilea sezon al emisiunii „iUmor”, difuzat duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Şi în acest sezon, mulți dintre concurenţii care vor să îi surprindă pe jurații Mihai Bendeac, Delia sau Cheloo au venit în România, special pentru emisiunea ”iUmor”, de la mii de kilometri depãrtare.

Asta s-a întâmplat şi în cazul lui Vadik Raketa, un concurent venit tocmai de la Belarus, convins cã numãrul sãu îi va impresiona pe juraţi. Totodatã, acesta are şi o surprizã pentru Mihai Bendeac: „Am aflat cã azi unul dintre juraţi îşi sãrbãtoreşte ziua de naştere. Avem o surprizã pentru el. O surprizã foarte foarte mare!”, va mãrturisi el echipei de producţie.

Dacã la început pe scenã îşi vor face apariţia un clovn şi un alt personaj despre identitatea cãruia atât juraţii, cât şi prezentatorii, vor dezbate minute în şir, cel de-al treilea personaj, un urs de aproape 4 metri înãlţime, va naşte o mulţime de speculaţii. „Când a apãrut ursul, mi s-a fãcut pielea de gãinã, s-a vãzut senzaţional!”, a mãrturisit Bendeac, iar Delia l-a susţinut: „Ursul a fost, de departe, vedeta serii!”. Când au aflat cã pânã şi Suveranul Pontif are o pozã cu ineditul personaj, juraţii şi-au dorit imediat şi ei una: „Cumva, am o legãturã cu Papa deja. Indirectã, dar am!”, a glumit Cheloo.

Cum s-a încheiat momentul, cum vor reacţiona membrii celui mai nebun juriu din România sau ce numere ieșite din comun vor intra în lupta pentru marele premiu, telespectatorii pot afla duminică, de la ora 20.00, la Antena 1, în cea de-a şaptea ediție ”iUmor” din acest sezon.

La finalul fiecărei reprezentații, cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show.

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

