Are ochii albaștri, talent și vine de peste Prut. Se numește Viorel Grecu și a venit cu o piesă compusă de el însuși. Jurații au remarcat imediat că stilul artistului seamănă cu al lui Carla's Dreams .

După ce Feli și Antonia au remarcat faptul că piesa compusă de concurentul de pe scena ”The Four – Cei 4”, „Anonima” seamănă foarte mult cu genul care l-a făcut celebru pe Carla’s Dreams, artistul a simțit nevoia să îi ia acestuia apărarea.

”Clar că orice fel de asociere de genul acesta este neplăcută pentru el. Dacă ai spune că ai văzut ceva din Michael Jackson la el, ar fi un compliment, dar așa nu este pentru că suntem în același spațiu cultural. Publicul românesc face asocierea aceasta pentru că nu are acces la muzica din est, unde sunt multe formații cu care și eu eram asociat atunci când am apărut. Stilul Carla’s Dreams l-au avut 18 artiști înainte, care încă există și acum și sunt mult mai tari, mai populari sau mai autentici!”, a spus juratul ”The Four – Cei 4”.

Cheloo despre Viorel Grecu, un concurent de peste Prut: „Nu-mi creezi niciun sentiment!”

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!