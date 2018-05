Ciocnirea... titanilor! Cine iese câștigător din al doilea duel al serii? „Sex Machine” contra „O dragă!”, o bătălie de poveste!

Un challanger foarte apreciat și unul dintre cei mai apreciați concurenți ai primului sezpn „The Four”. În traducere, Uddi vs. Cosmo. Două pietre tari cu două stiluri diferite, care trebuie să dea totul pentru a ocupa unul dintre cele patru locuri disponibile.

Udilă își face apariția în fața publicului. Acoperă perfect scena, iar piesa aleasă sună bestial. Cu „Sex Machine” mergi mai mereu la sigur, dar lupta nu e câștigată dinainte. Oricum, reacția juraților e poztivă, așa cum a fost de fiecare dată atunci când Uddi a fost la duel.

Urmează Cosmo. Votul de încredere al juriului i-a dat aripi și melodia e la fel de potrivită ca și a rivalului său din această seară. E un duel pe cinste, mai ales că challangerul nu pare a avea nicio emoție după prestația bună a experimentatului Udilă.

Rămâne de văzut cum a ajuns mesajul piesei „O, dragă!” la cei care decid cine ocupă scaunul rămas, pentru momente, liber.

