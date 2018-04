CLEOPATRA VASILE vs. UDDI. Duelul „greilor” a început! Își va pierde Uddi scaunul?

Stau spate în spate, ca la duelurile de acum 150 de ani: CLEOPATRA VASILE vs. UDDI.

Concurenta are mare încredere în ea însăși și în talentul ei, mai ales că este unul moștenit din familie. Uddi e foarte sigur pe el, se simte pe scenă ca acasă.

În cea de-a patra ediție de la "The Four - Cei 4", Cleopatra Vasile a interpretat la duel o melodie sensibilă, care i-a pus calitățile vocale în evidență: "I Have Nothing", de la Whitney Houston.

Uddi a interpretat la duel o melodie în care a arătat că este un contracandidat greu de înlăturat: John Legend - Ordinary People.

​„Uddi e un șef de scaun!”, a spus Macanache la final. Și, da, Dragoș Udilă își păstrează scaunul!

