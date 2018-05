Cosmo trebuia să fie pe placul lui Cheloo. Doar vine din cartier! Pe ritmuri de rap către un loc în careul de ași!

Cel de-al treilea challenger al serii vine direct din... cartier. Cu piesă pe sufletul lui Cheloo. Cosmo, pe numele lui de botez Teodor Strâmbeanu este unul dintre acei concurenți cu... vini-ncoace! Are carismă, are vers, are mesaj. În concluzie e un candidat serios, mai ales că reacțiile juraților par foarte încurajatoare.

Cântarea lui e originală și asta e de bine pentru momentul în care va primi răspunsurile finale din partea juraților.

În tabăra „Celor 4” se discută, se analizează... Va fi un nou duel după interpretarea de top al lui Cosmo? Asta doar jurații pot știi.

