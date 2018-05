„Da' în ce limbă cântă, frate?”. George Secioreanu deschide seara cu o interpretara NEOBIȘNUITĂ a hit-ului „Hello”

George are o voce care te fascinează, iar decizia de a cânta un hit al celebrei Adele în spaniolă îl face și mai special în fața juraților și un adversar de temut pentru cei rămași pe scaune.

Cei patru jurați ascultă absorbiți interpretarea primului concurent al serii, iar părerea lor pare a fi deja formată la finalul momentului. Cei 4 care trebuie să-și apere locurile obținute cu trudă simt că George Seciroeanu va fi o nucă greu de spart în cea de-a șaptea ediție a talent-show-ului.

„În ce limbă cântă, frate?”, se aude o întrebare din rândul concurenților așezați pe scaune. În cele din urmă, Uddi își dă seama și recunoaște că George are o voce foarte bună.

