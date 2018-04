Delia, în vizită pe platoul de filmări la ”The Four – Cei 4”: ”Nu puteam să ratez, Cheloo la costum e ceva de văzut în carne și oase!”

Delia nu a putut rata ocazia de a-l vedea pe Cheloo îmbrăcat la costum, așa că a făcut o vizită, zilele trecute, pe platoul ”The Four – Cei 4”.

Este prietenă cu Antonia, colegă la pupitrul de jurat al ”X Factor” cu Carla’s Dreams, dar și cu Cheloo la ”iUmor” și a cântat alături de Macanache, astfel că Delia s-a simțit ca acasă zilele trecute pe platoul ”The Four – Cei 4”, unde a venit să vadă cu ochii săi o schimbare despre care s-a tot discutat: ”Nu puteam să ratez, Cheloo la costum e ceva de văzut în carne și oase! Stă bine în costum, l-am întrebat dacă se mișcă, a ridicat un picior, ne-a arătat că e motric, e el!”, a glumit Delia.

Artista, care s-a uitat și la prima ediție a emisiunii ”The Four – Cei 4”, e de părere că cei patru jurați nu pot fi mințiți, iar baremul este deja unul ridicat. ”Din ce am apucat să văd eu din prima ediție, oamenii sunt buni și sunt și oameni cunoscuți. Cred că în primul rând trebuie să fii true, cu astfel de oameni în juriu nu cred că poți să minți și în general nu e bine să minți, trebuie să te arăți așa cum ești, să îți expui părțile tale bune, să împachetezi totul astfel încât să fie cea mai bună formă a ta, dar totodată să rămâi firesc, să nu fii contrafăcut”, e de părere Delia.

Totodată, artista recunoaște că challengerii nu au o sarcină ușoară: ”E cu atât mai greu cu cât totul se întâmplă public, nu e ca și cum te corectează profesorul tău de muzică, rămâne totul între patru pereți și tu ții minte și pui în practică!”.

Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă sâmbãtã, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.

