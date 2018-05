Duelul blondelor! Alexandra Crișan are o misiune infernală. Va reuși Larisa să-i ocupe locul după bătălia din această seară?

Pe măsură ce trece timpul, tensiunea acaparează show-ul. Duelurile se succed cu repeziciune, iar la finalul celui de față doar una dintre cele două voci superbe va rămâne pe scaunul aleșilor.

Așa cum este regulamentar, confruntarea este deschisă de titulara de la „The Four”. Alexandra Crișan trebuie să lupte pentru a rămâne alături de ceilalți ași ai emisiunii și pentru asta a recurs la artileria grea. A decis să cânte o melodie cu mesaj. „Unstoppable” este un avertisment pentru rivala sa de la duel, iar momentul îi iese foarte bine, dovadă și gesturile de apreciere venite dinspre masa juraților.

După o pauză scurtă, Larisa intră din nou în scenă. Dezinvoltă și folosind aceeași strategie ca și predecesoarea sa. Titlul cântecului pare a fi un mesaj pentru adversara sa din această seară. Oare-și va atinge ținta, oare va izbuti challenger-ul să producă marea surpriză? Două întrebări, care-și au răspunsurile în mâinile oamenilor aflați în platoul emisiunii. Ei vor vota, ei vor decide cine merge mai departe la „The Four”.

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!