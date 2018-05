Dueluri dificile, seara trecută, la ”The Four – Cei 4”: ”Nici nu știu dacă să mă bucur... Juriul te face praf, apoi oamenii te votează”

George Secioreanu cântă de câțiva ani în Spania și compune în spaniolă, însă susține că nu vrea să se limiteze la această limbă și și-ar dori să fie cunoscut și în România, unde crede el că este de nevoie de ceva nou, ieșit din comun. Interpretarea sa în limba spaniolă a melodiei ”Hello” nu i-a convins însă pe jurați că George ar putea fi elementul nou de care are nevoie muzica din România, astfel că primul challenger al serii a deschis seara cu două cercuri roșii.

Robert Patai, în vârstă de 39 de ani, a venit cu speranța că ”The Four – Cei 4” ar putea reprezenta pentru el un nou început. ”Cel mai dezamăgitor pentru mine ar fi nu dacă nu aș obține un scaun, ci dacă aș cânta prost”, a spus Robert. Feli a fost cea care l-a lăudat pe acesta chiar înainte să înceapă să cânte, considerând că Robert are ”una dintre cele mai frumoase voci masculine din România”.

”Urăsc piesa pe care ai cântat-o până în bocanci, dar ai o șansă în seara asta, în primul rând datorită vocii, apoi pentru că ești viu”, i-a spus Cheloo, aprobat de colegele sale Feli și Antonia, după ce Robert a cântat piesa ”Take me to church”. Cu toate acestea, Carla’s Dreams i-a dat emoții lui Patai. ”Calea ta nu trece prin concursul acesta, mi se pare că primul refren a fost cântat ca pentru proști, ca pentru un public ocupat cu altceva, dar ultimul bridge mi-a schimbat părerea”, a spus juratul. În cele din urmă, Robert Patai a primit șansa de a intra la duel, iar acesta a ales să își măsoare forțele cu Francesca.

”Piesa ta de prezentare a fost mai bună decât piesa de duel a Francescăi. Piesa de duel însă a fost... fără final, eu nu o consider piesă”, a spus Carla’s Dreams la finalul duelului dintre Robert și Francesca, mărturisind că a fost dezamăgit de ambele prestații. ”Din punctul meu de vedere e simplu – Robert, tu ai venit degeaba, iar tu, Francesca, l-ai desconsiderat. Eu dacă am dormit două ore și apoi urc pe scenă, dau cât pot, dar tu, Robert, nu ai dat nimic! Pe mine mă plătește lumea, mă vede contra cost, sunt la muncă, nu contează pentru nimeni dacă înainte cu o oră am căzut în cap. Asta este, mă trezesc colegii și muncim! Asta înseamnă să fii artist din punctul meu de vedere!”, a spus și Cheloo la final.

Publicul a fost însă cel care a decis câștigătorul duelului, iar Francesca a primit o majoritate de voturi. ”Nici nu știu dacă să mă bucur... Juriul te face praf, apoi oamenii te votează. Rămâne să demonstrez în continuare”, a spus însă Francesca extrem de emoționată.

Teodor Strâmbeanu – Cosmo – a mers la prima lui ”bătălie” în rime pentru că avea nevoie de 220 de lei ca să își plătească abonamentul la telefon, iar premiul serii era de 200 de lei. A câștigat primul battle la care a participat, iar de atunci a devenit nelipsit, continuă să scrie și să facă rap și a venit la ”The Four – Cei 4” decis să ia un scaun pe care ”să se odihnească”. ”O să fiu foarte sincer cu tine, scrii frumos, real, simplu, ai câteva minusuri pe care le putem schimba într-o seară din mers, ca să te construim ca raper în România, dar uite, eu în calitate de deținător de studio, nu te-aș chema să înregistrăm”, i-a spus Cheloo, dezamăgit să afle de la Cosmo că acesta a scris o sută de piese deja, însă nu are încă ceva care să îl facă să iasă din mulțime.

Încântat că a primit patru voturi, Cosmo a aflat însă în scurt timp că acest lucru se datorează unei erori tehnice și nu a reușit să obțină votul lui Cheloo. Cu toate acestea, Teodor a fost lăsat să își aleagă un duel mai degrabă ca o pedeapsă: ca să vadă la ce nivel ar fi trebuit să fie.

Dragoș Udilă, cel ales de Cosmo, a ales pentru cel de-al șaselea duel al său o piesă funk (”Get on up” – James Brown), în timp ce challengerul a rămas tot cu o piesă scrisă de el. ”Nu îmi place ceea ce faci, chiar dacă legi bine rimele. Nu îmi inspiri nimic!”, a concluzionat Cheloo, la finalul duelului pe care nu și l-a dorit.

În acest timp, Carla’s Dreams l-a lăudat pe Udilă pentru prestația sa. ”Pentru curajul de a te băga într-o piesă care în toate filmele e asociată cu o energie atât de... beată, aplauze! Habar nu aveți cât e de grea piesa aceasta! Eu nu aș risca niciodată să o cânt dacă ar fi o miză. Nu pot să o cânt așa, iar dacă aș fi putut să o cânt ar fi trebuit să mă gândesc și ce fac în timpul acesta, cum mă mișc, iar dacă aș fi reușit să le fac în același timp ar fi trebuit să țin cont și de respirație! Sunt multe probleme! Sună foarte simplu, dar este extrem de problematică!”, a spus Carla’s Dreams.

Dragoș Udilă a fost ales de public drept câștigătorul duelului, spre nemulțumirea lui Cheloo, care a considerat că acesta nu a avut parte de o provocare pe măsura puterilor sale.

Larisa Ciortan, Aris după numele ei se scenă, a început să cânte după ce a fost încurajată de mama sa, profesoară de canto, iar în ultimii ani a colaborat cu artiști din România. Aris a reușit să le atragă atenția juraților cu interpretarea sa a piesei ”Gangsta’s Paradise”, ceea ce l-a făcut pe Carla’s Dreams să exclame: ”Te-ai îmbrăcat în piesa aceasta, felicitări!”. În unanimitate, jurații au decis că Aris poate reprezenta un pericol pentru unul dintre Cei 4 și că merită să meargă la duel. Ca urmare, Larisa a decis să își măsoare puterile cu Alexandra Crișan, care nu a fost însă dispusă să își cedeze locul cu ușurință: a dovedit că este ”Unstoppable”, care a fost și mesajul melodiei ”împrumutate” de la SIA, și și-a adjudecat voturile publicului, chiar dacă Aris a fost o războinică. ”Nimeni nu a ajuns la un procent atât de apropiat de Alexandra”, i-a spus acesteia Carla’s Dreams. Pentru Cheloo însă ar fi fost foarte ușor să voteze, dacă ar fi putut: ”Pentru mine, Alexandra are cea mai frumoasă voce din România! Are o voce care face totul să dispară”, a spus acesta.

Maria Gogu, ultimul concurent al serii, a marcat și ultimul duel, alături de Vlad Musta, singurul dintre Cei 4 rămas disponibil. Lăudată de cei patru jurați, după prima prestație, Maria l-a făcut pe Vlad să readucă în luptă chitara care i-a adus prima dată locul la Cei 4, iar alegerea s-a dovedit a fi cea câștigătoare. ”Vlad când pune mâna pe chitară se transformă, cred că îl subestimăm”, a spus Feli, încântată de prestația acestuia.

Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă și sâmbăta viitoare, de la ora 22.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină unul dintre locurile ocupate de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își pierde locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în finală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.

