Eduard a stârnit reacții neașteptate la „The Four”! Ce pariu a pus concurentul cu Carla`s Dreams?

Seară incendiară la emisiunea „The Four-Cei 4”! Eduard Hîrșovescu și-a luat inima în dinți și a venit să își încerce norocul! Talentul său va fi de ajuns?

„Am venit la The Four pentru că este ceva ce nu s-a mai văzut în România și cred că merit un scaun, o să fie show”, a promis concurentul înainte de interpretare.

Pentru a face senzație, Eduard a ales piesa „Another Love” celebrului Tom Odell. Să fie oare aceasta cea mai bună melodie care îi demonstrează talentul?

Jurații au evaluat, au analizat și au ajuns la concluzia că tânărul are voce și este talentat, dar nu suficient de mult pentru a intra la un duel!

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!