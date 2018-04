El e concurentul care l-a scos din minți pe Cheloo: ”Îmi amintești de un manager pe care l-am concediat înainte de Crăciun!” Cum i-a răspuns Stelea Dumitrescu

Stelea Dumitrescu vine de la Constanța și face muzică pentru el și se exprimă într-un spațiu public, personal, adică pe Youtube. Acum, însă, el a venit la The Four gata să-i cucerească pe jurați.

”Nu mi-am făcut niciun plan. Știu că muzica mea e faină și am toate șansele să fiu acolo. Am scaunul meu pregătit.”, a mărturisit Stelea înainte de a intra pe scenă și de a cânta o piesă din repertoriul personal, intitulată ”Papah”

”Instrumentalul e absolut mediocru, eu vreau să văd un rapper bun pe scaunul ăla. Nu exgerați, vă rog, cu hip-hop-ul.”, i-a spus Carlas Dreams.

”Nu poți să vorbești despre independență în muzică, cât timp ai venit aici. Dacă nu vrei să te vadă o casă de discuri, dacă nu vrei nimic, atunci ce cauți aici?” i-a zis Cheloo, care a precizat, de asemenea, că i-a amintit de managerul pe care l-a concediat înainte de Crăciun: ”Ai aptitudini de manager. Îmi amintești de un manager pe care l-am concediat înainte de Crăciun, după multe promisiuni și gargară, pentru că nu erau decât vorbe grele.”, i-a spus juratul de la ”The Four”.

