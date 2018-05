Eugenia Nicolae, apariția delicată de la "The Four", care a impresionat-o pe Feli: "Mi se pare că ai așa un bun-simț în felul tău de a cânta..."

De cum a păşit pe scenă, s-a simţit o doză de feminitate şi delicateţe atât în felul ei de a fi cât şi în voce. Iar Feli a remarcat imediat. Însă nu toţi juraţii au fost de aceeaşi părere.

"Mi se pare că ai așa un bun-simț în felul tău de a cânta... AI avut și niște scăpări, ai încercat niște floricele", a fost părerea artistei.

"Înainte să îmi dau seama că muzica este drumul meu, voiam să fiu profesor, să predau literatură, Fac parte din două proiect. Îmi câştig existenţa din evenimente.

Eu vreau să îmi placă ceea ce fac, să îmi placă oamenii cu care cânt. A fost un moment în care am vrut să renunţ. Uneori mi se pare mult prea greu. Am venit la The Four să mă conving că ceea ce fac e drumul meu. Eu cred că ar trebui să vă fie teamă de mine", spune Nicoleta.

Au motive cei patru?

