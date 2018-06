Finala "The Four - Cei 4", live de la repetiții. Cum se pregătește Marcel Roșca pentru marea confruntare de sâmbătă seara

Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Crișan și Marcel Roșca sunt finaliștii ”The Four – Cei 4” după ce au reușit mai multe ediții la rând să își apere scaunele, iar acum se pregătesc pentru ultima luptă, în marea finală de sâmbătă, 9 iunie, de la ora 20.00, la Antena 1.

Marcel Roșca își pune toate speranțele în confruntarea de mâine seară și, pentru asta, repetă alături de band-ul The Colours

"Dragi prieteni, maine, avem finala "The Four". Acum suntem la repetitii. Maine, la ora 20:00, ne vedem la Antena 1, la "The Four", finala!", a fost mesajul concurentului.

Marcel Roșca, cel care a intrat în competiție cu puțin timp înainte de finală, nu a avut ocazia să fie duelat, așa că promite că va recupera: ”Am ales pentru finală piese care nu au mai fost cântate niciodată în concursuri și sper astfel să demonstrez niște capacități pe care nu le are orice interpret”.

