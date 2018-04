Jurata ”The Four – Cei 4”, Antonia, despre cele mai frumoase amintiri despre Paște, din copilărie

Jurata ”The Four – Cei 4”, Antonia, se bucură de fiecare dată de sărbători alături de cei dragi, iar anul acesta, nu face excepție.

Antonia mărturisește că, de sărbători, cel mai important pentru ea este să se înconjoare de cei dragi, astfel că planul e făcut pentru zilele acestea, de Paște. ”O să fim acasă cu familia, părinții noștri și copiii. Relaxați, nu facem nimic special, important e să fim toți împreună, ca o familie, că și așa nu ne vedem pe cât de des am vrea din cauza programului. Și o să ne bucurăm unii de alții!”, ne-a spus Antonia.

Sărbătorile în familie au fost mereu o tradiție pentru artistă, iar cea mai dragă amintire a sa din copilărie se leagă chiar de un obicei de Paște. ”Mie îmi plăcea în copilărie un joc drăguț pentru copii care se face în State – căutatul ouălelor. În curte, părinții ascund niște ouă de plastic în care se află bomboane sau, marele premiu, bani!”, și-a amintit Antonia amuzată.

În acest timp, bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă sâmbătă, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.

