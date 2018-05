Laura Maier și-a adus sufletul și viața pe scenă, în fața juraților "The Four - Cei 4", într-o compoziție proprie. Feli, o recunoști? "Am făcut un cover după o piesă de-a ei şi mi-a dat share pe Facebook"

Vine din Hunedoara şi este plină de speranţe. Ştie că are de muncit pentru visul ei şi este gata să lupte cu toate forţele, în această seară.

"Îmi place Feli. Am făcut un cover după o piesă de a ei şi mi-a dat share pe Facebook. Şi nu ştiam d ece îmi cresc vizualizările. Mai târziu mi-am dat seama că îmi distribuise ea piesa.

Am început să compun de la 12 ani, dar serios, acum un an. Am lucrat cu un producător pentru a scrie piese pentru piaţa internaţională. Vreu să cânt o melodie proprie, în această seară", spune tânăra.

