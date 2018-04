LU’ CHAN vs ALEX FLOREA: „Ala, bala, portocala, am greșit iar scara, să fie primul scaun!”

Stau spate în spate, ca la duelurile de acum 150 de ani. Lu'Chan și Alex. Primul e foarte sigur pe el, se simte pe scenă ca acasă. Al doilea nu dă semne de slăbiciune, deși Feli ar fi vrut ca Lu'Chan să se dueleze cu Uddi.

„Ala, bala, portocala, am greșit iar scara, să fie primul scaun!”, a fost criteriul pe baza căruia pare să fi ales Lu'Chan. Alex Florea s-a declarat pregătit și a mărturisit că știa că un scaun va fi al lui încă de când a venit. Să vedem dacă va reuși să-l și păstreze. A ales „Banii vorbesc” de la Holograf și bine a făcut, căci piesa i s-a potrivit ca o mănușă. Energic, talentat, a dat totul pe scenă.

„M-ai impresionat nu numai cu muzica, ci și la partea de gimnastică!”, i-a spus Macanache.

Lu'Chan a ales o compoziție proprie, o piesă hip-hop îndrăzneață, cu un vibe de manifest și revoltă, totodată. Antonia și Feli s-au ridicat în picioare de la masa juriului. „E prima oară când mă ridic în picioare, despre ce vorbim?”, a spus Antonia.

56,73 vs. 43,27: atât e scorul pentru... Lu'Chan, iar Alex Florea își pierde scaunul!

