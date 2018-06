Lu-Chan n-a avut nicio șansă în fața lui Marcel Roșca! Carla's Dreams, impresionat total la cel de-al doilea duel: ”Te-ai umanizat. De data asta, am simțit ceva!”

Cel de-al doilea duel al serii s-a dat între Lu-Chan, proaspăt revenit în competiție și Marcel Roșca, care a considerat că ”va fi cel mai plictisitor duel pentru el”.

În direct, la Antena 1, ultima ediție a emisiunii ”The Four - Cei patru”, i-a adus pe scenă, la al doilea duel pe Marcel Roșca și pe Lu-Chan.

Dacă Marcel Roșca a ales că interpreteze piesa ”I am not the only one”, Lu-Chan a mers pe o melodie caracteristică lui și anume - Cartierele.

”Marcel a cântat minunat acea piesă odioasă, iar, tu, frate, ai cântat o piesă dedicată copiilor.”, a spus Cheloo, care a mai completat: ”Ai multe de învățat.”

”Probabil te gândești că lumea n-o să voteze pe cineva din Republica Moldova, dar ai încredere. Concret, interpretarea asta mi-a arătat că te-ai umanizat. N-ai cântat mai bine, pentru că mereu ai cântat bine. De data asta am simțit ceva.”, i-a spus Carla's Dreams, care se pare că a avut dreptate. Publicul a ales ca Marcel să-și păstreze scaunul în această competiție.

