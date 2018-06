Moment senzațional în finala ”The Four”! Cei patru au urcat pe scenă alături de Feli și au făcut senzație! ”Cine te crezi?” a răsunat în platoul emisiunii

”The Four - Cei patru” a ajuns la final. Ultima ediție a acestui sezon a debutat cu un moment inedit, în care cei patru concurenți, Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Crișan și Marcel Roșca au urcat pe scenă pentru un recital de senzație.

Cei patru au lăsat emoțiile de-o parte și, alături de Feli, jurata competiției, au făcut senzație cu piesa ”Cine te crezi?”

”Cine te crezi?” a întrebat-o Macanache pe Feli, iar răspunsul n-a întârziat să apară: ”Mă cred cea mai șmecheră că fac parte din acest super show.”.



