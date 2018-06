Publicul a decis! Cine este al doilea artist care s-a întors în competiția ”The Four”! Lui trebuie să-i țină piept ”Cei 4”

S-a înscris în competiția ”The Four - Cei patru”, dar norocul n-a fost de partea lui. Totuși, Lu-Chan a convins, așa că telespectatorii au decis să-l aducă înapoi, în ultima ediție a show-ului.

După ce Anastasia Sandu a revenit în competiție, cel de-al doilea artist cărora Cei patru trebuie să-i țină frâu este nimeni altul decât Lu-Chan.

