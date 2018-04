Rapperul Macanache, poveste de viață impresionantă. A copilărit pe maidian și a învățat să lupte cu greutățile vieții

Macanache este rapper-ul care scoate rimele pe bandă rulantă, dar care a copilărit pe maidan şi care a învăţat, de mic, ce înseamnă greutăţile vieţii. Artistul şi-a pus amprenta pe hip-hop-ul românesc, însă până să devină cunoscut, a trebuit să muncească chiar şi pe şantier.

