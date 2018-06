”Să fie cu sângeeee!” Alexandra Crișan versus Marcel Roșca, cel mai dur duel de la ”The Four”! Iată cine este cel de-al doilea finalist al show-ului!

S-au ”duelat” din vorbe, la finalul celei de-a zecea ediții a competiției ”The Four”, iar acum a venit momentul să intre în lupta finală.

Așadar, Alexandra Crișan și Marcel Roșca au intrat la duel în ultima ediție a competiției ”The Four.

Încrezător în forțele sale și sigur pe ceea ce știe, Marcel Roșca a urcat pe scenă și a cântat cât de bine a putut piesa ”Vivo per lei”, a lui Andrea Bocelli. De cealaltă parte, Alexandra Crișan a ales o piesă romantică - ”Alerg”, prima ei piesă pozitivă, după cum a mărturisit ea, în direct, la Antena 1.



”Judecați, vă rog, vocile și votați interpretarea.”, a spus Carla's Dreams.

”Alexandra, o voce minunată, o știm. Votați actul artistic, nu telenovela.”, a mai spus și Cheloo.

Și au votat, căci publicul a fost cu ochii pe cei doi concurenți și au decis ca cel de-al doilea finalist al show-ului să fie nimeni alta decât Alexandraaa Crișan.

Așadar, lupta finală la ”The Four - Cei patru” se dă între Alexandra Crișan și Vlad Musta!

