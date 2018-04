UDDI versus Johnny King! A fost spectacoool, iar Carla's Dreams s-a ridicat în picioare: ”Să cânți piesa asta fără backing înseamnă să fii mai mult taur decât om!” Cheloo i-a dat dreptate: ”Felicitări, Udilă!”

În această seară, la ”The Four - Cei patru” UDDI, cel mai vechi dintre Cei patru a intrat din nou la duel cu Johnny King.

A cântat, a avut încredere în el și a câștigat din nou. Dragoș Udilă, cunoscut sub numele de UDDI, l-a făcut pe Carla's Dreams să se ridice în picioare, după ce a cântat melodia melodia "Madcon"

”Piesa ta, Johnny, a sunat mai prost decât a lui UDDI. Să cânți melodia asta fără backing înseamnă să fii mai mult taur decât om. Bravo!”, a spus artistul, iar Cheloo a fost de acord: ”Felicitări, domnule Udilă!”

Johnny a interpretat piesa lui Bob Marley - "Could you be loved", dar jurații n-au fost impresionați.

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!