"Vezi că fetele îl plac?" Adrian Barbu, pictorul cântăreț care a isterizat publicul feminin: "Aici este locul meu!"

Iubeşte artă în general şi ştie că locul lui este pe scenă. Pe lângă iubirea pentru muzică, adoră să picteze, iar în seara asta a ales să se prezinte în faţa juriului cu piesa lui Bruno Mars, "Uptown".

"Dacă reuşesc să-i impresionez pe juraţi, vreau o fată. Aş vrea să o provoc pe Alexandra. Îmi este foarte simpatică", a mărturisit Adrian. Rămâne de văzut dacă va reuşi să ajungă în acest punct.

Ce ziceţi, v-a convins?

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!