Vlad Musta versus Anastasia Sandu, luptă crâncenă pentru marele premiu de la ”The Four”! El este primul finalist al show-ului

Puțin a mai rămas până când vom afla care este câștigătorul show-ului ”The Four - Cei patru”, iar jurații au stabilit cine cu cine se va duela.

Așadar, cel de-al treilea ”cuplu” care se duelează pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro este format din Vlad Roșca și Anastasia Sandu.

Emoțiile au atins apogeul în această seară, pe scena la ”The Four”, dar Vlad Musta n-a cedat, pentru că își dorește să meargă mai departe cu orice preț.

Așadar, dacă Vlad a ales să cânte piesa ”Skin”, a lui Rag'n'Bone Man, Anastasia Sandu a mers pe "Lean on & Me Blow ya mind".

”Te-ai descurcat. A fost bine.”, i-a spus Antonia.

”Amândoi au cântat bine, au făcut și greșeli. Perfecțiunea nu există, nu e o seară perfectă.”, a mai spus și Cheloo, în timp ce Feli s-a declarat mândră de evoluția Anastasiei: ”Foarte frumoase momentele tale. Foarte frumoasă ești. Ai cântat bine. Iar tu, Vlad, n-ai crezut în tine, eu n-am crezut în tine, dar te aplaud acum.”, a spus Feli.

Chiar și așa, însă, norocul n-a fost de partea Anastasiei, întrucât publicul a decis ca Vlad Musta să fie primul finalist al competiției.

