VLAD MUSTA vs. IZABELA. Cheloo: „Pentru mine duelul ăsta a fost un bonus, FINALA MICĂ, să zic așa!”

Vlad Musta a trecut de votul juriului şi s-a aruncat într-un duel greu. A provocat-o pe nimeni alta decât Izabela Simion , care a atacat în forță scena. Va reuşi să îşi păstreze locul pe scaun?

În cea de-a patra ediție de la "The Four - Cei 4", Vlad Musta a interpretat la duel o melodie care i-a pus în evidență calitățile vocale, mai ales că a cântat și la chitară: "Way Down We Go", de la Kaleo.

Izabela a interpretat la duel melodia , un hit care nu mai are nevoie de nicio prezentare: ”Lovin' You” a lui Minnie Riperton.

Izabela Simion a pierdut deocamdată scaunul, iar Vlad Musta și-a ocupat noul loc în emisiune. O puteți aduce înapoi pe Izabela înapoi în show, dacă o votați până duminică la ora 23.00.

