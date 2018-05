Voce de înger, trup de sirenă! Etta James ar fi fost mândră să o vadă pe Maria: „Nu mai poate cu Alexandra. Ar fi fost interesant!”

Sunt momente când toți cei prezenți în platoul rămân fără cuvinte. În fața unei asemenea prezențe e și greu să spui ceva. Maria Gogu a apărut pe scenă asemenea divelor din anii 50-60, interpretând și o piesă care s-ar fi potrivit perfect acelui decor cu totul special.

„All I could do was cry”, hitul Ettei James a contribuit cu succes la crearea unei atmosfere de vis pe scena „The four”. În juriu au început să se facă unele calcule: „Nu se mai poate duela cu Alexandra. Ar fi fost interesant”, a spus Antonia, devoalându-și intențiile.

Până la finalul momentului, challanger-ul a cântat perfect, dar decizia finală stă în mâna juriului. Se vor aprinde cercurile binefăcătoare?

