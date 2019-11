Biletele pentru Gala BBC Sports Personality 2019 s-au epuizat în doar 5 minute

Așa cum se întâmplă în fiecare an din 1954 încoace, finalul lunii decembrie este marcat în Marea Britanie de prestigioasa Gală BBC Sports Personality of the Year, în cadrul căreia unul dintre cei mai în formă sportivi britanici este ales, prin vot public, drept Personalitatea Sportivă a Anului.