Actrița Natascha McElhone, revenire spectaculoasă în serialul Hotel Portofino, difuzat pe AntenaPlay

AntenaPlay a adus abonaților premiere importante în luna februarie. Printre acestea se numără și serialul Hotel Portofino, ce aduce publicului o poveste captivantă, cu numeroase intrigi surprinzătoare. După succesul răsunător marcat cu rolul din The Crown, actrița Natascha McElhone are o revenire spectaculoasă în rolul Bellei Ainsworth.

Hotel Portofino (2022) poate fi urmărit pe AntenaPlay și plasează acțiunea de început în Italia, vara anului 1926. Bella Ainsworth (interpretată de actrița Natascha McElhone), co-proprietarul încântătorului hotel Portofino, recent deschis, duce lipsă de personal, iar banii sunt puțini. Încearcă să le fie alături copiilor ei, Lucian și Alice, care au rămas cu traume în urma războiului. Cecil, soțul Bellei, vrea să aranjeze o căsătorie pentru Lucian, de pe urma căreia vor avea de câștigat, iar viitorul familiei va fi asigurat. Curând, Bella va afla cât de departe e dispus să meargă soțul ei.

Firul narativ se derulează pe măsură ce tot felul de personaje inedite își fac apariția la hotel Portofino, de la doctorul Anish Sengupta și până la un star în tenis, un cuplu din America, o cântăreață, un conte și multe alte figuri captivante, ce vor țese numeroase intrigi. Tabloul pestriț de personaje poate duce cu gândul la un roman scris de Agatha Christie.

Bella Ainsworth trebuie să se asigure că lucrurile merg bine la hotel Portofino, totul în timp ce are grijă de copiii și de familia ei. Personajul este interpretat de cunoscuta actriță Natascha McElhone, pe care am putut s-o urmărim și în filme precum „Solaris”, „Truman Show”, „Ronin”, „The Crown”, „Halo”, „Californication” sau „Romeo și Julieta”.

În vârstă de 51 de ani, Natascha McElhone reușește să facă din personajul său o adevărată încântare pentru public, ca și restul personajelor din Hotel Portofino. Deși acțiunea se petrece în ani `20, cadrele unde au avut loc filmările, decorurile, distribuția fermecătoare și scenariul fac din Hotel Portofino un serial plăcut de urmărit.

După succesul răsunător din producția The Crown, actrița Natascha McElhone reușește să își surprindă din nou în mod extrem de plăcut fanii cu rolul Bellei Ainsworth, demonstrând încă o dată faptul că este extrem de talentată, arată cei de la pastemagazine.com.

