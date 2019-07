Actriţa Sally Field, cântăreaţa Linda Ronstadt şi programul TV „Sesame Street”, între laureaţii galei Kennedy Center Honors 2019

Actriţa Sally Field, cântăreaţa Linda Ronstadt, programul TV pentru copii „Sesame Street”, dirijorul Michael Tilson Thomas şi grupul R&B Earth, Wind and Fire vor fi premiaţi pentru contribuţia adusă artei la gala Kennedy Center Honors ce va avea loc pe 8 decembrie, la Washington.

Ceremonia de înmânare a distincţiilor va avea loc la Kennedy Center Opera House.

„Sesame Street” este primul serial TV care primeşte recunoaşterea din partea Kennedy Center, scrie Variety.

Preşedintele instituţiei, David Rubenstein, a transmis: „The Kennedy Center Honors celebrează simboluri care, prin măiestria lor, au lăsat o amprentă de neşters în conştiinţa culturală colectivă. Ritmurile Earth, Wind & Fire sunt baza unui stil care continuă să dea formă peisajului muzical. Sally Field ne-a adus personaje de neuitat, vesele şi tulburătoare, timp de peste cinci decenii. Linda Ronstadt este vocea definitorie a unei generaţii, dincolo de genuri şi continente. «Sesame Street» continuă să revoluţioneze felul în care copiii şi adulţii învaţă despre lume. Michael Tilson Thomas merge dincolo de ritm, el a dat formă muzicii americane şi instituţiilor muzicale pentru secolul 21”.

Philip Bailey, Verdine White şi Ralph Johnson vor reprezenta la gală Earth, Wind & Fire.

În cei 50 de ani de activitate, grupul a susţinut concerte în întreaga lume, a avut opt piese pe primul loc în topuri, iar albumele au fost vândute în peste 100 de milioane de copii. EWF deţine nouă premii Grammy, inclusiv unul acordat în 2012 pentru întreaga activitate. În 2000, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame.

Sally Field, premiată de două ori cu Oscar şi de trei ori cu Emmy, este cunoscută din filme ca „Hello, My Name is Doris”, „Lincoln”, „Forrest Gump”, „Steel Magnolias”, „Norma Rae”, „Mrs. Doubtfire”, „Smokey and the Bandit” şi „Punchline”. A jucat în producţiile de televiziune „Sybil”, „Brothers & Sisters”, „ER” şi „Maniac”, dar şi în teatru, pe Broadway şi West End.

Cu patru decenii de carieră, Linda Ronstadt este una dintre vocile versatile ale erei moderne. A susţinut ultimul concert în 2009. Palmaresul ei cuprinde albume vândute în peste 50 million, 31 de discuri de aur şi platină şi 10 premii Grammy. În 2013 a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame, iar un an mai târziu preşedintele Barack Obama i-a oferit National Medal of Arts.

„Sesame Street” a debutat în 1969 şi a fost difuzat continuu. Programul, menit să ajute la educarea copiilor, a ajuns la telespectatori din 150 de ţări.

Michael Tilson Thomas este director muzica al San Francisco Symphony, cofondator şi director artistic al New World Symphony şi dirijor laureat al London Symphony Orchestra. De 11 ori premiat cu Grammy, Tilson Thomas a dirijat de-a lungul carierei orchetre importante din Europa şi Statele Unite.

Sursa : news.ro