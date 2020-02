Almodóvar pregăteşte primele lui filme în limba engleză

Aproape de finalul promovării filmului „Dolor y gloria”, lansat anul trecut la Cannes, nominalizat la Globurile de Aur şi Oscar, dar şi la premiile EFA, BAFTA şi César şi premiat cu Goya, Almodóvar a confirmat că a început lucrul la două proiecte de limbă engleză, care vor marca o premieră în cariera lui de peste patru decenii.

El a confirmat pentru IndieWire că volumul „A Manual for Cleaning Women”, povestiri scrise de Lucia Berlin, reprezintă sursa viitorului său lungmetraj, al 22-lea din cariera cineastului.

Pe de altă parte, Almodóvar a mai spus că va filma, în luna aprilie, în Madrid, o scurtă adaptare a piesei de teatru „Vocea umană/ La Voix humaine” a lui Jean Cocteau, cu actriţa britanică Tilda Swinton în rol principal.

Acţiunea piesei are loc în Paris. În centru se află o femeie şi ultima conversaţie telefonică pe care o are cu bărbatul cu care are o relaţie de cinci ani, care se va căsători cu o alta în ziua următoare.