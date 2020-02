BAFTA 2020. ''1917'', marele câştigător, cu şapte trofee; ''Joker'', învingător în trei categorii. "The Irishman", niciun premiu

Pelicula regizată de Sam Mendes, care a obţinut încasări de peste 207 milioane de dolari în box-office-ul mondial, a mai fost recompensată în categoriile tehnice: ''cel mai bun sunet'', ''cea mai bună imagine'', ''cea mai bună scenografie'' şi ''cele mai bune efecte vizuale''.



Aşa cum era de aşteptat, ''1917'' a triumfat în categoria ''cea mai bună imagine'', recompensă primită de directorul de imagine Roger Deakins, care mai deţine în palmares 10 nominalizări BAFTA materializate în trofee pentru peliculele ''Blade Runner 2049'', ''True Grit'', ''No Country for Old Men'' şi ''The Man Who Wasn't There''.



Mendes a câştigat pentru prima oară un premiu BAFTA pentru ''cel mai bun regizor''. Anterior, a obţinut un BAFTA în categoria ''cel mai bun film britanic'' cu ''Skyfall'' (2013).

Singura producţie britanică din competiţia pentru ''cel mai bun film'', ''1917'' a triumfat în cea mai importantă categorie a serii, devansând peliculele ''The Irishman'', ''Joker'', ''Once Upon A Time...in Hollywood'' şi ''Parasite''.

"A fost o sincronizare minunată cu toate aceste premii care au atras atenţia oamenilor spre film şi spre a merge să-l vadă în cinema. Ne bucurăm de fiecare moment", a declarat Mendes în cadrul ceremoniei.

Un subiect recurent în legătură cu gala din această seară a fost lipsa diversităţii oglindită de lista nominalizaţilor, Academia Britanică de Film fiind intens criticată din acest punct de vedere. Referindu-se la acest aspect în discursul său din debutul galei, prezentatorul ceremoniei, Graham Norton, a glumit spunând că 2019 a fost anul când ''bărbaţii albi au reuşit, într-un final, să pătrundă în lumea cinemaului''.



Joaquin Phoenix, care a câştigat premiul pentru ''cel mai bun actor în rol principal'' datorită interpretării sale din pelicula ''Joker'', a ţinut un discurs plin de forţă, acuzând industria că transmite ''un mesaj clar oamenilor de culoare şi anume că aceştia nu sunt bine-veniţi''.