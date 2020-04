„Black Widow”, „The Eternals” şi „Indiana Jones 5”, între filmele Disney a căror premieră a fost reprogramată

Disney a modificat caldarul lansărilor pentru majoritatea filmelor sale, având în vedere că cinematografele din cele mai multe ţări din lume sunt închise pentru o perioadă nedeterminată din cauza pandemiei.

„Black Widow”, cu Florence Pugh, Scarlett Johansson şi Robert Downey Jr. în distribuţie, este programat să fie lansat pe 6 noiembrie, luând locul „The Eternals”, film de aventuri al Marvel cu Angelina Jolie, Richard Madden şi Salma Hayek. Astfel că acesta din urmă va fi lansat pe 12 februarie 2021.

Alte producţii din Marvel Cinematic Universe au fost, de asemenea, reprogramate: „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, pe 7 mai 2021, „Doctor Strange 2”, pe 5 noiembrie 2021, şi „Thor: Love and Thunder”, pe 18 februarie 2022.

„Black Panther 2” este programat să debuteze în cinematografe pe 6 mai 2022, iar „Captain Marvel 2”, pe 8 iulie 2022.