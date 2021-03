Care sunt nominalizații la premiile Zmeura de Aur 2021. Gala cu numărul 41 premiază cele mai mari greșeli cinematografice

Actrița Kristen Wiig se află și ea pe lista de nominalizați, cu rolul ei din “Wonder Woman 1984”. Rolul Barbarei Minerva cu siguranță a atras atenția criticilor.

Cel mai puțin apreciat poster de film

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

Cel mai puțin apreciat actor

Robert Downey, Jr. – Dolittle

Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) – Absolute Proof

Michele Morrone – 365 Days

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – The Wrong Missy

Cea mai puțin apreciată actriță

Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches

Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 Days

Cea mai puțin apreciată actriță în rol secundar

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

Cel mai puțin apreciat actor în rol secundar

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani (As “Himself”) – Borat Subsequent Moviefilm

Shia LaBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger – Iron Mask

Bruce Willis – Breach, Hard Kill AND Survive the Night

Cea mai puțin apreciată echipă de actori

Maria Bakalova & Rudy Giuliani (Yes, That Really IS Rudy Giuliani!) – Borat Subsequent Moviefilm

Robert Downey Jr. & His Utterly Unconvincing “Welsh” Accent – Dolittle

Harrison Ford & That Totally Fake-Looking CGI “Dog” – Call of the Wild

Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy

Adam Sandler & His Grating Simpleton Voice – Hubie Halloween

Cel mai puțin apreciat regizor

Charles Band – All three “Barbie & Kendra” movies

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Hillbilly Elegy

Sia – Music

Cel mai puțin apreciat scenariu

365 Days

All 3 Barbie & Kendra Movies

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy

Cel mai puțin apreciat remake

365 Days (Polish Remake/Rip-Off of Fifty Shades of Grey)

Dolittle (Remake)

Fantasy Island (Remake/”Re-Imagining”)

Hubie Halloween (Remake/Rip-Off of Ernest Scared Stupid)

Wonder Woman 1984 (Sequel)