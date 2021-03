Săruturi faimoase care nu trebuiau să se întâmple. Care sunt scenele neregizate din cele mai faimoase filme

Lost in translation

Una dintre scenele total neașteptate pentru regizor este momentul tandru de la final, dintre Bob și Charlotte. Cei doi protagoniști se îmbrățișează, însă scena care trebuia să se încheie acolo se continuă cu o șoaptă la urechea lui Scarlett Johansson, actrița care a interpretat-o pe Charlotte, și un sărut total neașteptat pentru regizoarea Sofia Coppola.

The Last Jedi

Fanii seriei Star Wars au fost în mare parte dezamăgiți de filmul The Last Jedi, mai ales pentru că îl așteptau cu sufletul la gură. Indiferent de cât de dezamăgitoare au fost unele scene și replici, scena în care Luke i-a spus Leiei "No one's ever really gone" și apoi a sărutat-o pe frunte a impresionat privitorii, fiind un moment extrem de emoționant. Replica rostită de actor a fost și pentru că faimoasa Carrie Fisher decedase deja cu un an înainte de lansarea filmului, iar ea avea să dăinuie în inimile celor care au cunoscut-o chiar dacă nu mai era fizic alături de ei.

American Hustle