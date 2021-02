Ce este Zmeura de Aur și când are loc gala din 2021

Printre ”norocoșii” care au primit Premiul Zmeura de Aur de-a lungul timpului se numără nume grele de la Hollywood precum Halle Berry (ce are și un Premiu Oscar), Sandra Bullock (o altă actriță ce are și un Premiu Oscar, pe care l-a câștigat în același an precum Zmeura de Aur), Ben Affleck, Jamie Dornan, Dwayne (The Rock) Johnson și compozitorul Alan Menken, ce are 8 Premii Oscar câștigate până acum.

În topul actorilor care au primit cele mai multe premii Zmeura de Aur se numără Sylvester Stallone, ce a câștigat titlul de 10 ori, și Madonna, câștigătoare de 9 ori.

Anul acesta, în competiția Zmeura de Aur vor fi incluse și filme care au fost lansate pe platformele de streaming în anul 2020, dat fiind faptul că pandemia a închis cinematografele la nivel mondial pentru o perioadă semnificativă de timp.

Potrivit site-ului oficial al Premiilor Zmeura de Aur, în acest an, printre potențialele nominalizări la Cel mai prost film al anului, în competiție ar putea intra Dolittle, Iron Mask și 365 de zile.

Cea de-a 41-a Gala a Premiilor Zmeura de Aur din anul 2021 va avea loc sâmbăta, 24 aprilie. Ca în fiecare an de la fondarea acestor premii, ceremonia va avea loc cu o zi înainte de gala Premiilor Oscar (ce va avea loc în acest an pe 25 aprilie 2021). Nominalizările pentru Premiile Zmeura de Aur vor avea loc la jumătatea lunii martie și, potrivit site-ul oficial, va exista și un premiu special pentru anul 2020 - ”Cel mai prost an calendaristic din istorie”.